У здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки

Демонстранты в центре Бейрута вновь начали забрасывать камнями и петардами полицию у здания парламента, правоохранители отвечают слезоточивым газом.

Демонстранты в центре Бейрута вновь начали забрасывать камнями и петардами полицию у здания парламента, правоохранители отвечают слезоточивым газом.

Как передает Report, сообщает корреспондент РИА Новости.

Антиправительственные демонстрации продолжаются в ливанской столице третьи сутки.

В ближайшие минуты ожидается обращение премьер-министра Хассана Диаба. Ранее министр здравоохранения Хамед Хасан после заседания кабмина заявил журналистам что правительство уходит в отставку в полном составе.

Накануне несколько министров подали в отставку. Глава МИД оставил свое место еще до взрыва, объяснив свое решение отсутствием общей позиции в национальных интересах Ливана.