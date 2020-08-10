У здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки

Демонстранты в центре Бейрута вновь начали забрасывать камнями и петардами полицию у здания парламента, правоохранители отвечают слезоточивым газом.
Как передает Report, сообщает корреспондент РИА Новости.
Антиправительственные демонстрации продолжаются в ливанской столице третьи сутки.
В ближайшие минуты ожидается обращение премьер-министра Хассана Диаба. Ранее министр здравоохранения Хамед Хасан после заседания кабмина заявил журналистам что правительство уходит в отставку в полном составе.
Накануне несколько министров подали в отставку. Глава МИД оставил свое место еще до взрыва, объяснив свое решение отсутствием общей позиции в национальных интересах Ливана.