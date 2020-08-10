О нас
Report Georgia

У здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки

У здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки Демонстранты в центре Бейрута вновь начали забрасывать камнями и петардами полицию у здания парламента, правоохранители отвечают слезоточивым газом.
Другие страны
10 августа 2020 г. 21:14
У здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки

Демонстранты в центре Бейрута вновь начали забрасывать камнями и петардами полицию у здания парламента, правоохранители отвечают слезоточивым газом.

Как передает Report, сообщает корреспондент РИА Новости.

Антиправительственные демонстрации продолжаются в ливанской столице третьи сутки.

В ближайшие минуты ожидается обращение премьер-министра Хассана Диаба. Ранее министр здравоохранения Хамед Хасан после заседания кабмина заявил журналистам что правительство уходит в отставку в полном составе.

Накануне несколько министров подали в отставку. Глава МИД оставил свое место еще до взрыва, объяснив свое решение отсутствием общей позиции в национальных интересах Ливана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Beyrutda yenidən iğtişaşlar başlayıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45

Последние новости

21:38
В Балтиморе произошел взрыв Другие страны
21:28
Словакия высылает дипломатов России по обвинению в шпионаже Другие страны
21:14
У здания парламента в Бейруте возобновились беспорядки Другие страны
20:49
ВБ выделит до 160 млрд долларов на борьбу с коронавирусом Финансы
20:35
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах"ОБНОВЛЕНО Энергетика
20:15
Билл Гейтс: Пандемию удастся остановить только через 2,5 года Другие страны
20:00
ADNOC снижает отпускные цены вслед за Saudi Aramco Энергетика
19:57
"Реал" официально отпустил Кубо в "Вильярреал" Футбол
19:41
В Израиле создадут медмаску из золота и бриллиантов Это интересно
19:24
В Бейруте возобновились столкновения между полицией и демонстрантами Другие страны
19:07
Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 5 км Другие страны
18:48
Доходы российских компаний от экспорта СПГ сократились почти на 13% Энергетика
18:41
Правительство Ливана уходит в отставку Другие страны
18:07
Названы даты очередных спецрейсов Баку-Киев Туризм
18:03
Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси Внешняя политика
Вся новостная лента