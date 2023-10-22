У здания ООН в Женеве прошла акция в поддержку заложников ХАМАС

Около 300 человек собрались у здания ООН в Женеве в поддержку израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Около 300 человек собрались у здания ООН в Женеве в поддержку израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Около 300 человек, по данным полиции, приняли участие в акции перед штаб-квартирой ООН в Женеве по призыву организации Voice For Freedom Coalition, созданной 250 ассоциациями после нападений на Израиль 7 октября. Безопасность демонстрантов обеспечивали большое количество полицейских и охранники частных компаний

Участники акции минутой молчания почтили память жертв конфликта, они не стали озвучивать каких-либо лозунгов.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил на брифинге, что число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 212.