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    У здания министерства в Кабуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Число жертв теракта в Кабуле выросло до 12, ранены более 30 человек. Как  сообщает Report со ссылкой на телеканал Tolo News, об этом заявили в министерстве здравоохранения Афганистана.

    *** 14:00

    По меньшей мере пять человек погибли, 20 ранены в результате подрыва смертника в столице Афганистана Кабуле, сообщает Report со ссылкой на  телеканал Tolo News.

    Взрыв произошел сегодня днем около входа в министерство городского восстановления и развития страны в районе Даруламан.

    По предварительным данным, в момент взрыва сотрудники министерства покидали здание.

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