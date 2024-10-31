У здания КС Молдовы проходит акция протеста против итогов еврореферендума

Перед зданием Конституционного суда (КС) Молдовы оппозиционные силы проводят акцию протеста против итогов референдума 20 октября 2024 года по евроинтеграции.

Перед зданием Конституционного суда (КС) Молдовы оппозиционные силы проводят акцию протеста против итогов референдума 20 октября 2024 года по евроинтеграции.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, сегодня КС рассматривает итоги голосования.

Среди протестующих представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа".

Полиция не пускала часть представителей оппозиционного блока "Победа" в здание суда для подачи запроса о непризнании итогов референдума, однако после им позволили зайти, но удерживали в коридоре.

Депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила о том, что власти спешат с решением.

"Они очень спешат, чтобы сегодня, максимум завтра вынести решение, с которым президент Молдовы Майя Санду пойдет в общество перед вторым туром (президентских выборов 3 ноября), чтобы оправдать бесполезным референдумом свой провал управления страной", - отметила она.

На прошедшем 20 октября референдуме проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.