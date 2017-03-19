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    У здания Белого дома задержан водитель, угрожавший взорвать бомбу в его автомобиле

    Автомобиль в данный момент подвергается проверке© Foto: ero vostok

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Вашингтоне водитель подъехал к зданию Белого дома и заявил о наличии в автомобиле взрывчатки.

    Как передает Report, об этом сoобшил CNN.

    По словам источников, мужчина был задержан, а автомобиль в данный момент подвергается проверке.

    Представители Белого дома оказались недоступны для подтверждения данной информации, однако охрана здания была усилена, а несколько улиц, прилегающих к Белому дому, были закрыты до прояснения ситуации.

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