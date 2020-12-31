У восточного побережья Китая затонул сухогруз

Два человека погибли, еще семеро пока числятся пропавшими без вести после того, как сухогруз затонул у восточного побережья Китая.

Два человека погибли, еще семеро пока числятся пропавшими без вести после того, как сухогруз затонул у восточного побережья Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство "Синьхуа".

По информации Центра спасения на море восточной провинции Чжэцзян, ЧП произошло в акватории города Чжоушань в Восточно-Китайском море во второй половине дня 30 декабря, однако сообщили об этом только в четверг. На борту сухогруза на момент аварии находились 13 членов экипажа, четверо из них были спасены, двое погибли, а остальные пока считаются пропавшими без вести.

В районе ЧП продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействовано около 20 спасательных судов. На борту сухогруза на момент его затопления находилось 4,7 тыс. тонн бетона.