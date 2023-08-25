У военной базы в Нигере прошла акция против французских вооруженных сил

Представители нигерского "Движения за свободу и достоинство" провели акцию перед французской военной базой в Ниамее с требованием полного вывода сил Франции с территории Нигера.

Представители нигерского "Движения за свободу и достоинство" провели акцию перед французской военной базой в Ниамее с требованием полного вывода сил Франции с территории Нигера.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Мы сегодня собрались здесь, перед французской военной базой в Ниамее, чтобы потребовать окончательного и безусловного выхода неоколониальной французской армии из нашей страны", - заявил глава движения Мустафа Буламин.

По его словам, с учетом того, что все военные связи с Францией были прекращены, у страны нет оснований, в том числе юридических, сохранять военное присутствие в Нигере. В связи с этим движение призывает президента Франции Эммануэля Микрона "к здравому смыслу".