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У военных США в Европе выявили 35 случаев коронавируса

​У военных США в Европе выявили 35 случаев коронавируса

Среди американских военных в Европе выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Reportсо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс.

"У нас приблизительно 72 тысячи военных (в Европе). На данный момент у нас приблизительно 35 сообщений о (заболевании) коронавирусом", - сказал генерал на брифинге 20 марта, не уточнив, в какой именно стране заболели военные.

Ранее из-за пандемии коронавируса НАТО вынуждено было сократить крупнейшие за последние 25 лет учения в Европе Defender Europe-20

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