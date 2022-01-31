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У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса

У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса ВИЧ-инфицированная женщина в ЮАР оставалась инфицирована коронавирусом в течение 9 месяцев, за это время вирус в ее организме накопил 21 мутацию.
Другие страны
31 января 2022 г. 11:54
У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса

ВИЧ-инфицированная женщина в ЮАР оставалась инфицирована коронавирусом в течение 9 месяцев, за это время вирус в ее организме накопил 21 мутацию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Social Science Research Network (SSRN).

Как отмечается, женщина заразилась штаммом коронавируса "бета", при этом она долгое время не получала надлежащего лечения от ВИЧ, которым она была инфицирована при рождении.

"Двадцатидвухлетняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение 9 месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций", - говорится в исследовании, которое проводили ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР.

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