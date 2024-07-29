У Ведомства канцлера ФРГ произошла поножовщина, есть пострадавшие

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате поножовщины всего в нескольких сотнях метрах от Ведомства федерального канцлера ФРГ в Берлине.

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате поножовщины всего в нескольких сотнях метрах от Ведомства федерального канцлера ФРГ в Берлине.

Как передает Report , об этом пишет газета Bild am Sonntag.

Согласно информации издания, инцидент произошел в воскресенье вечером около 20:40 (22:40 бакинское время) в парке Шпреебоген - очень близко к Ведомству канцлера. Основанием для драки, вероятно, стала ссора, отмечает газета. Однако точная причина пока не установлена.

По предварительным данным, трое мужчин получили серьезные ранения. Врачи скорой помощи оказали им первую помощь на месте, и пострадавшие были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Один человек испытал сильный шок.

Полиция задержала подозреваемого недалеко от центрального вокзала Берлина. На месте находятся сотрудники спасательных служб, задействован вертолет.

Полиция проводит расследование произошедшего.