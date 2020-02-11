У университета в Кабуле произошел взрыв, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере пять человек погибли, еще 11 пострадали в результате взрыва рядом со зданием университета в афганской столице Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел у главного входа Университета национальной обороны имени маршала Фахима. Официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими заявил, что взрыв устроил террорист-смертник.

По данным телеканала, среди погибших трое афганских военнослужащих и двое мирных жителей. Среди 11 пострадавших также есть по меньшей мере один гражданский.

*** 08:33

Прогремел взрыв у военного университета в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, в результате взрыва пострадали несколько человек.

Иные подробности пока не приводятся.