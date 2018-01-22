У торгового центра во Флориде произошел взрыв

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Самодельное взрывное устройство сработало на входе в торговый центр в городе Лейк Уэльс, штат Флорида.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал WFTV 9.

Взрыв произошел в 17.20 по местному времени (02.20 по Баку). В результате взрыва никто не пострадал.

На место происшествия прибыли пожарные. Недалеко от места взрыва они обнаружили рюкзак, предположительно, с еще одним самодельным взрывным устройством.

Торговый центр эвакуирован.