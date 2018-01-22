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    У торгового центра во Флориде произошел взрыв

    В результате взрыва никто не пострадал

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Самодельное взрывное устройство сработало на входе в торговый центр в городе Лейк Уэльс, штат Флорида.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал WFTV 9.

    Взрыв произошел в 17.20 по местному времени (02.20 по Баку). В результате взрыва никто не пострадал.

    На место происшествия прибыли пожарные. Недалеко от места взрыва они обнаружили рюкзак, предположительно, с еще одним самодельным взрывным устройством.

    Торговый центр эвакуирован.

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