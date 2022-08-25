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У сына Януковича изъяли более 8 млн долларов

У сына Януковича изъяли более 8 млн долларов Суд постановил перечислить более 8 млн долларов США Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, на нужды украинской разведки.
Другие страны
25 августа 2022 г. 21:30
У сына Януковича изъяли более 8 млн долларов

Суд постановил перечислить более 8 млн долларов США Александра Януковича, сына бывшего президента Украины Виктора Януковича, на нужды украинской разведки.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

"Собрав надлежащую доказательную базу, сотрудники офиса Генпрокурора Украины инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению старшему сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича. В частности, средства Публичного акционерного общества Всеукраинский банк развития в размере 304 млн гривен (более 8 млн долларов - ред.)", - сказано в сообщении.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что средства будут направлены на закупку технических средств, которые улучшат эффективность ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Yanukoviçin oğlunun 8 milyon dollardan çox pulu müsadirə edilib

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