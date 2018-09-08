У создателя "Новичка" диагностировали рак в последней степени

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок", написал на своей странице в фейсбуке, что врачи нашли у него рак простаты последней стадии, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По словам В.Мирзаянова, врачи начали лечить заболевание с помощью "гормонной терапии". Химик пишет, что "в идеале" после такого лечения с заболеванием можно жить от 15 до 25 лет, однако отметил, что оно "весьма чувствительное" и ему трудно публиковать посты в социальных сетях.

"Многие люди просят интервью. Увы, физически не могу выполнить их просьбы. Прошу прощения", - написал В.Мирзаянов.

Ученый подчеркнул, что "не собирается сдаваться без боя".