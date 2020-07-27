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У советника Трампа по нацбезопасности подтвердили СOVID-19

У советника Трампа по нацбезопасности подтвердили СOVID-19 Диагноз "коронавирус" подтвержден у советника президента США Дональда Трампа  по нацбезопасности Роберта О'Брайена
Другие страны
27 июля 2020 г. 17:42
У советника Трампа по нацбезопасности подтвердили СOVID-19

Диагноз "коронавирус" подтвержден у советника президента США Дональда Трампа  по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, О'Брайен мог заразиться вирусом на семейном мероприятии. Он работает из дома, где находится в изоляции, сообщили источники агентства.

Bloomberg уточняет, что О'Брайен отсутствовал на работе с прошлой недели, основную работу делая из дома.

О'Брайен — наиболее высокопоставленный сотрудник Белого дома и наиболее часто контактировавший с Трампом из числа заболевших. О том, когда О'Брайен в последний раз лично общался с Трампом, информации пока нет.

В Белом доме подтвердили, что помощник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом. При этом отмечается, что опасности для здоровья президента США нет.

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