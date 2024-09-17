У сотрудника Минобороны Франции украли флешку с конфиденциальной информацией

У сотрудника Минобороны Франции неизвестные украли флешку с конфиденциальной информацией.

У сотрудника Минобороны Франции неизвестные украли флешку с конфиденциальной информацией.

Как передает Report, об этом сообщает газета Journal du Dimanche.

"Работник из Министерства обороны стал жертвой кражи с проникновением в его парижский дом, в ходе которой была похищена USB-флешка с конфиденциальной информацией", - отмечает издание.

Флешка содержала служебные данные, а также компьютерный ключ, который позволял сотруднику ведомства работать на персональном компьютере из дома.

Расследованием дела занимается полиция.