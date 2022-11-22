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У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7,3

У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7,3 Землетрясение магнитудой 7,3 произошло во вторник на Соломоновых островах, расположенных в юго-западной части Тихого океана.
Другие страны
22 ноября 2022 г. 07:07
У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло во вторник на Соломоновых островах, расположенных в юго-западной части Тихого океана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 10:03 по китайскому времени (06:03, бакинское время).

Эпицентр колебаний находился в 56 км от Хониары (население около 65 тыс. человек). По данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 13,6 км. Национальный центр предупреждения о цунами США выпустил оповещение об угрозе волны. Согласно прогнозам центра, из-за землетрясения возможно цунами в пределах 300 км от эпицентра подземных толчков вдоль побережья Соломоновых островов.

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