О нас

У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке развешаны листовки с данными лиц, похищенных боевиками ХАМАС

У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке развешаны листовки с данными лиц, похищенных боевиками ХАМАС На улицах Нью-Йорка и стенах зданий у штаб-квартиры ООН развешаны листовки с фотографиями и данными жителей Израиля, захваченных в плен во время нападения радикального движения ХАМАС 7 октября.
Другие страны
31 октября 2023 г. 06:11
У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке развешаны листовки с данными лиц, похищенных боевиками ХАМАС

На улицах Нью-Йорка и стенах зданий у штаб-квартиры ООН развешаны листовки с фотографиями и данными жителей Израиля, захваченных в плен во время нападения радикального движения ХАМАС 7 октября.

Как сообщает американское бюро Report, в агитационных материалах говорится, что 7 октября более 200 ни в чем не повинных израильских мирных жителей были взяты в заложники боевиками ХАМАС и доставлены в сектор Газа.

Отмечается, что свыше 3 тыс. женщин, мужчин и детей в возрасте от трех месяцев до 85 лет были ранены, убиты, подверглись насилию. На листовках размещены фото и данные людей, удерживаемых в заложниках, а также словам "Пожалуйста, помогите вернуть их домой живыми".

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBMT-nin önündə “HƏMAS”ın girov götürdüyü mülkü şəxslərin məlumatları yerləşdirilib

Другие новости из категории

Израильские дипломаты в ООН стали носить желтую звезду времен Холокоста
Израильские дипломаты в ООН стали носить желтую звезду времен Холокоста
31 октября 2023 г. 06:40
Нетаньяху: Военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу
Нетаньяху: Военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу
31 октября 2023 г. 05:42
Более 46 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Словакию в 2023 году
Более 46 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Словакию в 2023 году
31 октября 2023 г. 05:08
США не намерены участвовать в боях в зоне палестино-израильского конфликта
США не намерены участвовать в боях в зоне палестино-израильского конфликта
31 октября 2023 г. 04:37
Lockheed Martin получил от Пентагона контракт на $1 млрд
Lockheed Martin получил от Пентагона контракт на $1 млрд
31 октября 2023 г. 04:22
ЦАХАЛ сообщил о 315 погибших израильских военных с начала эскалации конфликта
ЦАХАЛ сообщил о 315 погибших израильских военных с начала эскалации конфликта
31 октября 2023 г. 03:52
В Чечне пресечена попытка провокации на фоне беспорядков в Дагестане
В Чечне пресечена попытка провокации на фоне беспорядков в Дагестане
31 октября 2023 г. 03:17
Армия Израиля вводит дополнительные силы в сектор Газа
Армия Израиля вводит дополнительные силы в сектор Газа
31 октября 2023 г. 00:36
Руководитель Моссада обсудил в Катаре освобождении заложников, удерживаемых в Газе
Руководитель Моссада обсудил в Катаре освобождении заложников, удерживаемых в Газе
30 октября 2023 г. 23:56
Правительство Сербии направило Вучичу предложение о роспуске парламента
Правительство Сербии направило Вучичу предложение о роспуске парламента
30 октября 2023 г. 23:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi