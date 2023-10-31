У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке развешаны листовки с данными лиц, похищенных боевиками ХАМАС

На улицах Нью-Йорка и стенах зданий у штаб-квартиры ООН развешаны листовки с фотографиями и данными жителей Израиля, захваченных в плен во время нападения радикального движения ХАМАС 7 октября.

На улицах Нью-Йорка и стенах зданий у штаб-квартиры ООН развешаны листовки с фотографиями и данными жителей Израиля, захваченных в плен во время нападения радикального движения ХАМАС 7 октября.

Как сообщает американское бюро Report , в агитационных материалах говорится, что 7 октября более 200 ни в чем не повинных израильских мирных жителей были взяты в заложники боевиками ХАМАС и доставлены в сектор Газа.

Отмечается, что свыше 3 тыс. женщин, мужчин и детей в возрасте от трех месяцев до 85 лет были ранены, убиты, подверглись насилию. На листовках размещены фото и данные людей, удерживаемых в заложниках, а также словам "Пожалуйста, помогите вернуть их домой живыми".

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.