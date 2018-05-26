У штаб-квартиры коммунистов в Багдаде прогремел взрыв

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Багдаде у штаб-квартиры коммунистов прогремел взрыв.

Как передает Report, об эхтом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности.

Ранее там прошли парламентские выборы и, как сообщается, коммунистическая партия принимала участие в них в составе победившего блока "Саирун".

"Взрывное устройство, заложенное неизвестными лицами, взорвалось в саду штаб-квартиры коммунистической партии на площади Эль-Андалус в центре Багдада", - сказал источник.