 Наверх
    Закрыть фоторежим

    У штаб-квартиры коммунистов в Багдаде прогремел взрыв

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Багдаде у штаб-квартиры коммунистов прогремел взрыв.

    Как передает Report, об эхтом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности.

    Ранее там прошли парламентские выборы и, как сообщается, коммунистическая партия принимала участие в них в составе победившего блока "Саирун".

    "Взрывное устройство, заложенное неизвестными лицами, взорвалось в саду штаб-квартиры коммунистической партии на площади Эль-Андалус в центре Багдада", - сказал источник.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi