У штаб-квартиры коммунистов в Багдаде прогремел взрыв

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Багдаде у штаб-квартиры коммунистов прогремел взрыв.
Как передает Report, об эхтом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности.
Ранее там прошли парламентские выборы и, как сообщается, коммунистическая партия принимала участие в них в составе победившего блока "Саирун".
"Взрывное устройство, заложенное неизвестными лицами, взорвалось в саду штаб-квартиры коммунистической партии на площади Эль-Андалус в центре Багдада", - сказал источник.
News DepartmentАвтор новости
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