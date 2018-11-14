У школы в Хьюстоне застрелили подростка

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Хьюстона (США) начала расследование в связи с тем, что рядом с одной из школ в центральной части города во вторник был застрелен подросток.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, молодого человека, получившего огнестрельное ранение, обнаружили на автомобильной стоянке. Его доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать ссора между учащимися. Полиция проводит проверку в одной из близлежащих школ. Вход в здание закрыт. Никаких арестов в связи с инцидентом пока не последовало.

Напомним, что ранее школьник ранил учителя ножом в штате Джорджия.