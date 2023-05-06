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У северного побережья японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение

У северного побережья японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, которое произошло к северо-востоку от побережья японского острова Хонсю.
Другие страны
6 мая 2023 г. 00:41
У северного побережья японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, которое произошло к северо-востоку от побережья японского острова Хонсю.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, эпицентр землетрясения находился на глубине 70 км, говорится в сообщении. Толчки ощущались не только на Хонсю в префектурах Аомори, Акита и Иватэ, но и на лежащем севернее острове Хоккайдо.

Угрозы цунами нет. О разрушениях пока не сообщалось.

Это уже второе землетрясение, которое зарегистрировали в районе Японии за сутки. Так, ранее Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщал, что в акватории Японского моря у западного побережья Хонсю зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,3.

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