У сектора Газа в стычках с израильскими военными погиб 15-летний палестинец

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере один палестинец погиб в результате столкновений демонстрантов и израильских военных, которыми сопровождается очередная серия многотысячных протестов на границах сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кидра.

"15-летний палестинец скончался от ранений, полученных вчера (в пятницу) в результате обстрела демонстрантов израильскими солдатами на восточной границе города Рафах", — заявил аль-Кидра.

Он также добавил, что число погибших за все время выступлений достигло 49 человек.