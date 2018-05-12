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    У сектора Газа в стычках с израильскими военными погиб 15-летний палестинец

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере один палестинец погиб в результате столкновений демонстрантов и израильских военных, которыми сопровождается очередная серия многотысячных протестов на границах сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кидра.

    "15-летний палестинец скончался от ранений, полученных вчера (в пятницу) в результате обстрела демонстрантов израильскими солдатами на восточной границе города Рафах", — заявил аль-Кидра.

    Он также добавил, что число погибших за все время выступлений достигло 49 человек.

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