​У самолета Зеленского отказал двигатель

Украинский президент Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь в Очаков для встречи вернувшихся из России кораблей, так как у его самолета отказал двигатель.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Обнаруженная неполадка задержала лидера страны на несколько часов.

Известно, что после обнаружения поломки, Зеленского и его сопровождающих пересадили на другой самолет.

В пресс-службе Зеленского рассказали, что в порту Очакова также находятся 17 освобожденных в начале сентября украинских моряков, которые ранее служили на этих судах.