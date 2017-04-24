У Сахалина после землетрясения зафиксировано 14 более слабых афтершоков

© Courtesy İmage

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ После землетрясения магнитудой 4,7, которое произошло вечером в воскресенье в Татарском проливе в акватории юго-западного побережья Сахалина, в том районе на утро понедельника зарегистрировано 14 афтершоков (повторных подземных толчков).

Как передает Report, об этом сoобщил Интерфакс.

"По настоящее время в той же эпицентральной зоне зафиксировано уже 14 повторных землетрясений магнитудой 3 и меньше. Они, как правило, не ощущаются, но регистрируются высокочувствительной аппаратурой", - сообщила агентству начальник сейсмостанции Елена Семенова.

Сейсмостанция сейчас проводит обработку поступившей информации и осуществляет мониторинг текущей обстановки в том районе.