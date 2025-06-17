У разбившегося в Индии самолета Boeing зафиксировано срабатывание турбины RAT

Новые видео- и аудиозаписи с места катастрофы самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India свидетельствуют о срабатывании аварийной турбины RAT (Ram Air Turbine).

Новые видео- и аудиозаписи с места катастрофы самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India свидетельствуют о срабатывании аварийной турбины RAT (Ram Air Turbine).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

Отмечается, что на аудиозаписях четко слышен звук работы RAT - встроенного в самолет небольшого устройства с пропеллером. При этом шум турбин отсутствует. Автоматическое срабатывание RAT может свидетельствовать о трех критических ситуациях на борту - отказе обоих двигателей, электронной неисправности или отказе гидравлических систем управления.

Видео с камеры наблюдения показывает, как самолет сразу после взлета с трудом держит высоту, а затем начинает стремительное снижение. Первоначально среди причин авиакатастрофы называлось возможное столкновение со стаей птиц, однако доступные видеозаписи не демонстрируют признаков возгорания, дыма или разрушения двигателей. Кроме того, на взлетно-посадочной полосе не были найдены останки птиц.

Последними сообщениями, которые передал пилот диспетчерам, были: "тяга не достигнута", "падение", "линия связи во время передачи очень слабая", "сигнал бедствия".

В результате крушения погибли 274 человека.