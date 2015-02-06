У разбившегося на Тайване самолета отказали оба двигателя

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ У разбившегося в Тайбэе самолета тайваньской авиакомпании TransAsia Airways во время взлета отказали оба двигателя. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, заявил глава следственной комиссии Тайваня по авиабезопасности Ван Синчжун.

"По имеющейся информации, мы можем констатировать, что в течение некоторого времени оба двигателя не давали тяги", - сказал он.

Двухмоторный самолет ATR-72-600 совершал внутренний рейс из Тайбэя на архипелаг Цзиньмэнь в Тайваньском проливе. В момент взлета из аэропорта Суншань лайнер потерял управление. Резко накренившимся вниз левым крылом он задел эстакаду и рухнул в реку.

Согласно последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 35 человек, еще 8 числятся пропавшими без вести. На борту воздушного судна находились 58 человек, из них 5 членов экипажа и 53 пассажира.