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У президента США почти полностью исчезли симптомы COVID-19

У президента США почти полностью исчезли симптомы COVID-19 Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор сообщил о состоянии политика, у которого был диагностирован COVID-19.
Другие страны
25 июля 2022 г. 20:59
У президента США почти полностью исчезли симптомы COVID-19

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор сообщил о состоянии политика, у которого был диагностирован COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Медик указал, что глава государства по-прежнему принимает препарат «Паксловид». Он уточнил, что американский лидер употребляет данное лекарство уже четыре дня подряд.

«В настоящее время симптомы у него почти полностью исчезли», — сказал доктор.

При этом он указал, что у политика еще наблюдаются заложенность носа и небольшая охриплость.

«Его пульс, давление, частота дыхания и температура остаются в абсолютной норме», — отметил О'Коннор.

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Версия на английском языке Biden's condition improves considerably with almost no symptoms of COVID-19 left

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