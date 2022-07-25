У президента США почти полностью исчезли симптомы COVID-19

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор сообщил о состоянии политика, у которого был диагностирован COVID-19.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
Медик указал, что глава государства по-прежнему принимает препарат «Паксловид». Он уточнил, что американский лидер употребляет данное лекарство уже четыре дня подряд.
«В настоящее время симптомы у него почти полностью исчезли», — сказал доктор.
При этом он указал, что у политика еще наблюдаются заложенность носа и небольшая охриплость.
«Его пульс, давление, частота дыхания и температура остаются в абсолютной норме», — отметил О'Коннор.