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У президента Намибии диагностировали рак

У президента Намибии диагностировали рак Президенту Намибии Хаге Гейнгобу был поставлен диагноз рак.
Другие страны
19 января 2024 г. 20:59
У президента Намибии диагностировали рак

Президенту Намибии Хаге Гейнгобу был поставлен диагноз рак.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канцелярия президента.

Как отмечается, 82-летний политик будет проходить лечение, но продолжит исполнять свои обязанности. Выборы президента и парламента пройдут в Намибии в конце этого года.

Ранее Гейнгоб перенес рак простаты.

"В рамках регулярных ежегодных медицинских осмотров глава государства прошел <...> колоноскопию и гастроскопию, за которыми последовала биопсия, результаты которой выявили раковые клетки. По совету медбригады президент пройдет соответствующее лечение для борьбы с раком", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Namibiya Prezidentinə xərçəng diaqnozu qoyulub

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