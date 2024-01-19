У президента Намибии диагностировали рак

Президенту Намибии Хаге Гейнгобу был поставлен диагноз рак.

Президенту Намибии Хаге Гейнгобу был поставлен диагноз рак.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канцелярия президента.

Как отмечается, 82-летний политик будет проходить лечение, но продолжит исполнять свои обязанности. Выборы президента и парламента пройдут в Намибии в конце этого года.

Ранее Гейнгоб перенес рак простаты.

"В рамках регулярных ежегодных медицинских осмотров глава государства прошел <...> колоноскопию и гастроскопию, за которыми последовала биопсия, результаты которой выявили раковые клетки. По совету медбригады президент пройдет соответствующее лечение для борьбы с раком", - говорится в заявлении.