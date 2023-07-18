У президента Франции была "секретная сделка" с Uber

У президента Франции Эмманюэля Макрона была "секретная сделка" с американской компанией Uber.

У президента Франции Эмманюэля Макрона была "секретная сделка" с американской компанией Uber.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Radio France со ссылкой на отчет парламентской комиссии.

"Uber нашел союзников на самом высоком государственном уровне… интенсивность контактов между Uber, Макроном и членами его кабинета свидетельствует о непрозрачной, но привилегированной связи и показывает всю неспособность нашей системы оценивать и предотвращать влияние частных интересов на государственные решения", - цитирует отчет СМИ.

В частности, благодаря "секретной сделке" с Макроном в период его работы на посту министра экономики компания Uber смогла легально снизить часы подготовки водителей сервиса с 250 до семи. Также в отчете отмечен случай, когда представитель Uber послал смс-сообщение Макрону в момент, когда налоговая служба проводила обыск в офисах компании.

Лоббист интересов Uber Марк МакГанн участвовал в финансировании президентской кампании Макрона, пишет Radio France.

В июле 2022 года международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, сообщил, что Макрон, когда занимал пост министра экономики Франции, помог компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году. Тогда лоббист Uber связался с Макроном, который пообещал лично разобраться с этим вопросом.