У президента Эквадора обнаружили меланому

Врачи обнаружили у президента Эквадора Гильермо Лассо меланому.

Врачи обнаружили у президента Эквадора Гильермо Лассо меланому.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье газета El Universo.

По информации издания, такой диагноз медики поставили по результатам операции, которую политик перенес в конце июля у себя в стране в связи с подозрением на базально-клеточную карциному на правом веке. Именно этим, уточняет газета, обусловлено решение главы государства отбыть за рубеж на лечение.

В субботу пресс-служба Лассо сообщила о том, что с 16 по 21 августа он будет находится в личной поездке в Хьюстон, США, "для проведения дополнительной диагностики". В июне прошлого года Лассо также ездил в США на операцию после того, как в 2013 году, совершая паломничество по Испании, получил тазобедренную травму и с тех пор передвигался с помощью трости.