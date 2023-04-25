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У посольства Турции в США проведена акция под лозунгом "Конец армянской лжи"

У посольства Турции в США проведена акция под лозунгом "Конец армянской лжи" Перед резиденцией посольства Турции в Вашингтоне проведена акция под лозунгом "Конец армянской лжи".
Другие страны
25 апреля 2023 г. 03:53
У посольства Турции в США проведена акция под лозунгом Конец армянской лжи

Перед резиденцией посольства Турции в Вашингтоне проведена акция под лозунгом "Конец армянской лжи".

Как передает американское бюро Report, митинг был организован с целью привлечь внимание к армянской лжи в ответ на массовые демонстрации, проведенные американскими армянами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне в годовщину так называемого "армянского геноцида".

В акции приняли участие представители турецкой и азербайджанской общин, проживающие в Вашингтоне.

Участники митинга у здания дипмиссии, держа в руках флаги Турции, Азербайджана и США, разоблачили армянскую ложь на основании фактов. В выступлениях было отмечено, что исторические документы подтверждают, что в 1915 году на территории Турции не было геноцида против армян. Однако, в те годы и в разные периоды истории армяне создавали многочисленные вооруженные формирования, совершали массовые убийства в отдельных городах и поселках, совершали бесчеловечные действия по отношению к населению. В ходе выступлений было подчеркнуто, что геноцид, о котором утверждают армяне, является ложью.

На акции также были продемонстрированы фотографии десятков турецких дипломатов, убитых членами армянской террористической организации АСАЛА в 1970-х годах.

Местная пресса и различные СМИ проявили большой интерес к акции.

Демонстрация, в ходе которой скандировались лозунги, разоблачающие армянскую ложь, завершилась без инцидентов.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin ABŞ-dəki səfirliyinin qarşısında "Erməni yalanlarına son" aksiyası keçirilib

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