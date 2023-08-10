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У посольства Швеции в Бейруте бросили коктейль Молотова

У посольства Швеции в Бейруте бросили коктейль Молотова Неизвестные бросили бомбу "в виде коктейля Молотова" у входа в здание посольства Швеции в столице Ливана Бейруте в ночь на четверг.
Другие страны
10 августа 2023 г. 14:08
У посольства Швеции в Бейруте бросили коктейль Молотова

Неизвестные бросили бомбу "в виде коктейля Молотова" у входа в здание посольства Швеции в столице Ливана Бейруте в ночь на четверг.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.

"Бомба не взорвалась. Наши взрывотехники убрали ее с места происшествия, и мы прилагаем все усилия, чтобы найти преступников", - сообщил источник.

Полиция предполагает, что неудавшаяся атака может иметь какое-то отношение к сожжению Корана в Швеции.

МИД Швеции, в свою очередь, заявил, что сотрудники посольства в безопасности, а само ведомство находится с ними в постоянном контакте.

По словам министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема, правительство серьезно относится к инциденту. Он подчеркнул, что в последние недели правительство страны приняло меры по усилению безопасности в посольствах стран.

Ранее сообщалось о том, что полиция Стокгольма разрешила провести 14 августа акцию, в ходе которой планируется сжечь Коран.

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