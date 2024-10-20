У посольства Израиля в Берлине предотвратили теракт

Немецкие правоохранители, предположительно, предотвратили попытку террористической атаки на израильское посольство в Берлине.

Немецкие правоохранители, предположительно, предотвратили попытку террористической атаки на израильское посольство в Берлине.

Как передает Report , об этом сообщает Bild со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры.

Согласно информации издания, 19 октября спецназ провел операцию в городе Бернау (федеральная земля Бранденбург), где был задержан подозреваемый. Также были проведены обыски в квартире многоэтажного дома в городе Санкт-Августин (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).

"Сегодня вечером в Бернау под Берлином и в Санкт-Августине под Бонном прошла полицейская операция. Подозреваемый был задержан в Бернау по обвинению в членстве в иностранной террористической организации", — приводит Bild слова представителя федеральной прокуратуры Михаэля Рамеллера.

Чиновник отметил, что в Санкт-Августине "были допрошены только свидетели и собраны возможные доказательства".

Следствие полагает, что подозреваемый является сторонником ИГИЛ.

Немецкие силовики вышли на предполагаемого террориста, являющегося гражданином Ливии, благодаря наводке от одной из иностранных спецслужб. После атаки на диппредставительство мужчина собирался укрыться у своего дяди в Санкт-Августине, а после — бежать за границу, сообщил таблоид. В прокуратуре уточнили, что последний проходит по делу в качестве свидетеля.