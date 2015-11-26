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    У посольства Турции в Софии прошла акция протеста

    Митинг в Софии был организован партией Атака

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Перед посольством Турции в Болгарии прошла акция с участием 200 человек в знак протеста нападению Турции на российский бомбардировщик Су-24. 

    Как сообщает Report, информацию распространило агентство ТАСС. По информации, митинг был организован в столице Болгарии Софии политической партией "Атака". Акция прошла под лозунгом "Турция объявила войну России, на чьей стороне мы". Отмечается об усилении охраны здания посольства Турции.

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