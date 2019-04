У посольства США на Гаити произошел инцидент со стрельбой

Инцидент со стрельбой произошёл в понедельник, 29 апреля, возле здания посольства США на Гаити.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении бюро по консульским вопросам Госдепартамента, опубликованном на его официальной странице в Twitter.

"Гаити: стрельба из огнестрельного оружия ведется из заднего входа в посольство. Приказ спрятаться в укрытиях действует на территории комплекса посольства. Если вы направляетесь в посольство, найдите безопасное место, чтобы укрыться", - говорится в сообщении.

Власти карибской республики пока не отреагировали на происшествие, о задержании стрелявших не сообщается.

Криминогенная обстановка беднейшего государства Западного полушария значительно ухудшилась после того, как в феврале в республике начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. 14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции.

#Haiti: Gunfire coming from the rear entrance to the Embassy. Shelter in place is in effect for the Embassy compound. If you are traveling to the Embassy, find a safe area to shelter in place. pic.twitter.com/vyrmuPWR5D