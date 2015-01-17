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    У посольства Алжира в Ливии произошел взрыв

    Пострадали три человека

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Три человека получили сегодня ранения в результате взрыва вблизи посольства Алжира в столице Ливии, cообщает Report cо ссылкой на  телеканал Sky News Arabia.

    Самодельная бомба сработала у поста охраны, выставленного в непосредственной близости от дипмиссии.

    В прошлом сотрудники иностранных дипмиссий в Ливии неоднократно становились мишенями вооруженных атак. Наиболее серьезный инцидент произошел 11 сентября 2012 года, когда в результате атаки на диппредставительство США в Бенгази погиб посол Кристофер Стивенс и еще трое граждан США. 

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