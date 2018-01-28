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    У полицейского участка в Колумбии прогремел взрыв

    Самодельное взрывное устройство сработало рано утром в субботу у полицейского участка

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять полицейских погибли и более 40 человек пострадали в результате взрыва у полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья.

    Как передает Report со ссылкой на  RT, второй взрыв прогремел у полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья, где накануне три человека стали жертвами сработавшего самодельного взрывного устройства.

    Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Caracol.

    Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство сработало рано утром в субботу у полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья, погибли четверых сотрудников, около 43 ранены.

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