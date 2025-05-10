У почетного императора Японии выявили безболевую ишемию миокарда

Врачи госпиталя при Токийском университете выявили у почетного императора Японии Акихито безболевую ишемию миокарда.

Врачи госпиталя при Токийском университете выявили у почетного императора Японии Акихито безболевую ишемию миокарда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило Управление императорского двора по итогам медицинского осмотра, который прошел 91-летний экс-монарх.

Почетный император, говорится в сообщении, нуждается в дальнейшем врачебном наблюдении.

Акихито 6 мая был помещен в госпиталь для медицинского осмотра. 10 мая он благополучно покинул больницу и вернулся в свою токийскую резиденцию.

Акихито находился на престоле с 7 января 1989 по 30 апреля 2019 года, когда он добровольно сложил полномочия из-за преклонного возраста. С 1 мая 2019 года императором Японии стал его старший сын Нарухито. У Акихито, который теперь имеет титул почетного императора, и ранее были проблемы с сердцем - в 2022 году он перенес операцию.