У побережья Южной Кореи пропало 7 рыбаков с перевернувшегося судна

Рыболовное судно с девятью членами экипажа на борту перевернулось в субботу у южного прибрежного города Тхонъён, в результате чего семеро из них пропали без вести.

Рыболовное судно с девятью членами экипажа на борту перевернулось в субботу у прибрежного южнокорейского города Тхонъён, в результате чего семеро из них пропали без вести.

Об этом Report сообщает со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По словам официальных лиц, двое южнокорейцев и семь индонезийцев находились на борту 29-тонного судна, когда оно перевернулось в 68 км к югу от Тхонъёна.

Сообщается, что два члена экипажа были найдены внутри судна без сознания и отправлены в больницу.

По словам официальных лиц, 11 патрульных кораблей береговой охраны, два корабля ВМФ и пять вертолетов проводят поисковую операцию на месте происшествия.