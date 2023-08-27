О нас

У побережья Тонги произошло землетрясение

У побережья Тонги произошло землетрясение Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в Тихом океане у побережья Тонги.
Другие страны
27 августа 2023 г. 05:42
У побережья Тонги произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в Тихом океане у побережья Тонги.

Как передает Report, об этом информирует Геологическая служба США.

Согласно информации службы, подземные толчки были зафиксированы в 99 км от деревни Хихифо, где проживают менее 1 тыс. человек.

В сообщении отмечается, что очаг стихии залегал на глубине 45,3 км.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась. По оценке сейсмологов, данное землетрясение не должно причинить значительного ущерба.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi