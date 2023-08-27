У побережья Тонги произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в Тихом океане у побережья Тонги.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в Тихом океане у побережья Тонги.

Как передает Report, об этом информирует Геологическая служба США.

Согласно информации службы, подземные толчки были зафиксированы в 99 км от деревни Хихифо, где проживают менее 1 тыс. человек.

В сообщении отмечается, что очаг стихии залегал на глубине 45,3 км.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась. По оценке сейсмологов, данное землетрясение не должно причинить значительного ущерба.