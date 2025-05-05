У побережья Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 5 мая в море у восточного побережья Тайваня.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 5 мая в море у восточного побережья Тайваня.

Как передает Report со сслкой на агентство Reuters, об этом сообщает метеорологическая служба острова.

Сообщений о разрушениях пока не поступало.

Подземные толчки ощущались и в столице Тайбэе, где на короткое время сотрясло здания. Эпицентр землетрясения находился примерно в 30 км от берега, очаг залегал на глубине 6,6 км.

Тайвань расположен в сейсмоактивной зоне на стыке тектонических плит и регулярно сталкивается с землетрясениями. Так, в 2016 году в результате подземных толчков на юге острова погибли более 100 человек, а в 1999 году мощное землетрясение магнитудой 7,3 унесло жизни свыше 2000 человек.