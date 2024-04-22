У побережья Тайваня в течение часа произошли подряд 10 подземных толчков

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Тайваня.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил сейсмологический центр Китая.
Подземные толчки произошли в 18.50 по местному времени в уезде Хуалянь, очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Кроме того, в течение часа, начиная с 17.52 понедельника в данном уезде произошли подряд 10 подземных толчков, два из которых превысили магнитуду 5. Количество афтершоков с 3 апреля достигло 935.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.