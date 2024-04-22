О нас

У побережья Тайваня в течение часа произошли подряд 10 подземных толчков

У побережья Тайваня в течение часа произошли подряд 10 подземных толчков Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Тайваня.
Другие страны
22 апреля 2024 г. 15:54
У побережья Тайваня в течение часа произошли подряд 10 подземных толчков

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил сейсмологический центр Китая.

Подземные толчки произошли в 18.50 по местному времени в уезде Хуалянь, очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Кроме того, в течение часа, начиная с 17.52 понедельника в данном уезде произошли подряд 10 подземных толчков, два из которых превысили магнитуду 5. Количество афтершоков с 3 апреля достигло 935.

По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 5.7-magnitude quake jolts Taiwan
Версия на азербайджанском языке Tayvan sahillərində ard-arda 10 yeraltı təkan baş verib

Экслюзивные новости

Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi