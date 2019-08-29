У побережья США произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья США. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 15.07 по всемирному времени UTC. Эпицентр располагался в 284 километрах к северо-западу от города Бандон, штат Орегон. Очаг залегал на глубине 5,4 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.