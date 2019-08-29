У побережья США произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья США. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксированы в 15.07 по всемирному времени UTC. Эпицентр располагался в 284 километрах к северо-западу от города Бандон, штат Орегон. Очаг залегал на глубине 5,4 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
У побережья США произошло землетрясениеУ побережья США произошло землетрясение
https://report.az/storage/news/a7069d2a22deca280e9202b9f0aecf74/da5e3813-bef5-4153-869e-3975b203652b_292.jpg
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