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У побережья Сомали захватили грузовое судно под флагом Либерии с индийским экипажем

У побережья Сомали захватили грузовое судно под флагом Либерии с индийским экипажем Грузовое судно MV Lila Norfolk, следовавшее под флагом Либерии с индийским экипажем на борту, захвачено у побережья Сомали.
Другие страны
5 января 2024 г. 09:45
У побережья Сомали захватили грузовое судно под флагом Либерии с индийским экипажем

Грузовое судно MV Lila Norfolk, следовавшее под флагом Либерии с индийским экипажем на борту, захвачено у побережья Сомали.

Как передает Report, об этом сообщило индийское информационное агентство ANI.

По данным агентства, ВМС Индии внимательно следят за захваченным судном. "На борту судна под флагом Либерии, захваченного недалеко от побережья Сомали, находятся 15 индийских членов экипажа. За кораблем наблюдают самолеты ВМС Индии, связь с экипажем установлена", - приводит ANI заявление источника в военных структурах.

Сообщается также, что военный корабль ВМС Индии INS Chennai движется к захваченному судну, чтобы разобраться с ситуацией.

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