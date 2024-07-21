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У побережья Сенегала перехвачено судно с более 200 нелегалами

У побережья Сенегала перехвачено судно с более 200 нелегалами Патрульное судно ВМС Сенегала перехватило у побережья недалеко от населенного пункта Ломпул (северо-запад страны) лодку, в которой находились 202 нелегальных мигранта.
Другие страны
21 июля 2024 г. 00:18
У побережья Сенегала перехвачено судно с более 200 нелегалами

Патрульное судно ВМС Сенегала перехватило у побережья недалеко от населенного пункта Ломпул (северо-запад страны) лодку, в которой находились 202 нелегальных мигранта.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Maghreb Arabe Presse.

По информации, все находившиеся в лодке люди, в том числе пять женщин и один несовершеннолетний, были высажены на военно-морской базе в Дакаре и переданы службам правопорядка.

В июле 2023 года власти Сенегала утвердили национальную стратегию по борьбе с нелегальной миграцией. Так, ВМС республики усилили патрулирование прибрежных вод Атлантического океана, чтобы сократить число мигрантов, пытающихся достичь европейской территории таким путем.

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Версия на азербайджанском языке Seneqal sahillərində 200-dən çox miqrantı daşıyan qayıq saxlanılıb

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