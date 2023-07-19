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У побережья Сальвадора произошло мощное землетрясение

У побережья Сальвадора произошло мощное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Сальвадора.
Другие страны
19 июля 2023 г. 06:40
У побережья Сальвадора произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Сальвадора.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находится в 45 км к юго-востоку от города Чирилагуа с населением около 6,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 70 км.

Министерство окружающей среды Сальвадора сообщило, что угрозы цунами нет.

По данным местного издания 20minutos, после землетрясения в некоторых районах Сальвадора пропали электричество и телефонная связь. Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.

Ряд СМИ сообщают, что землетрясение также ощущалось в Гондурасе и Никарагуа, которые имеют с Сальвадором общую береговую линию.

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Версия на азербайджанском языке Salvadorda güclü zəlzələ olub

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