У побережья Сальвадора произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Сальвадора.

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Сальвадора.

Как передает Report , об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находится в 45 км к юго-востоку от города Чирилагуа с населением около 6,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 70 км.

Министерство окружающей среды Сальвадора сообщило, что угрозы цунами нет.

По данным местного издания 20minutos, после землетрясения в некоторых районах Сальвадора пропали электричество и телефонная связь. Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.

Ряд СМИ сообщают, что землетрясение также ощущалось в Гондурасе и Никарагуа, которые имеют с Сальвадором общую береговую линию.