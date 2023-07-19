У побережья Сальвадора произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у берегов Сальвадора.
Как передает
По его данным, эпицентр находится в 45 км к юго-востоку от города Чирилагуа с населением около 6,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 70 км.
Министерство окружающей среды Сальвадора сообщило, что угрозы цунами нет.
По данным местного издания 20minutos, после землетрясения в некоторых районах Сальвадора пропали электричество и телефонная связь. Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.
Ряд СМИ сообщают, что землетрясение также ощущалось в Гондурасе и Никарагуа, которые имеют с Сальвадором общую береговую линию.