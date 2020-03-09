​У побережья Калифорнии произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы у побережья Калифорнии на западе США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в 02:59 по времени UTC (06:59 – бакинское время). Эпицентр располагался в 86 километрах к западу от небольшого населенного пункта Петролия (Petrolia). Очаг землетрясения, по данным Геологической службы, залегал на глубине 2,2 километра.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 5,8.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.