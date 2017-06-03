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    У побережья России в Беринговом море произошло землетрясение магнитудой 6,9

    Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Беринговом море между Алеутскими островами и территорией России.

    Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

    Уточняется, что эпицентр толчков находился в 182 км к северо-западу от острова Атту, самой западной точки архипелага и США, и примерно в 150 км от принадлежащих России Командорских островов.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 31 км.

    Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

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