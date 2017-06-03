У побережья России в Беринговом море произошло землетрясение магнитудой 6,9

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Беринговом море между Алеутскими островами и территорией России.

Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

Уточняется, что эпицентр толчков находился в 182 км к северо-западу от острова Атту, самой западной точки архипелага и США, и примерно в 150 км от принадлежащих России Командорских островов.

Очаг землетрясения залегал на глубине 31 км.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.