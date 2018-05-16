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    У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг в Тихом океане к югу от новозеландского архипелага Кермадек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его информации, эпицентр землетрясения находился в 945 км к северо-востоку от Веллингтона. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

    Данных о пострадавших и разрушениях, а также о возникновении цунами на данный момент не поступало.

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