У побережья Ливии 35 мигрантов пропали без вести

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Не менее 35 мигрантов пропали без вести при крушении надувной лодки у берегов Ливии. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил представитель береговой охраны.

Среди мигрантов были семь детей.

При этом, по словам представителя береговой охраны пригорода ливийской столицы Триполи города Гарабулли Иссы аль-Зарроука были спасены 85 мигрантов.

Ранее Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.